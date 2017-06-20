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Общество

22 июня в Пскове пройдут памятные акции и мероприятия

22 июня, в День памяти и скорби, в Пскове будет пройдут памятные акции и мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в 12:00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата и в Аллее героев состоится традиционный торжественно-траурный ритуал возложения Гирлянды воинской славы. Здесь же будет совершена заупокойная лития в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 13:30 на площади Ленина у Памятного знака первым жертвам фашистской оккупации в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Накануне, 21 июня, в 21:00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата пройдёт всероссийская акция «Свеча памяти». Псковичи будут участвовать в этой церемонии уже 6-й год подряд.

В торжественно-траурных мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», официальные лица, жители города Пскова.

Напомним, 22 июня в России пройдет День памяти и скорби. Он установлен Указом президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этот день, на рассвете, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 км от государственной границы. Кроме фашистской Германии против СССР выступили Италия, Венгрия, Финляндия и Румыния.

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