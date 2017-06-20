Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным

11:18, 20 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 20 июня, открывая очередное заседание администрации региона, призвал чиновников взять под личных контроль все обращения из области на прошедшую недавно «Прямую линию с Владимиром Путиным».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчак сказал: «Вы внимательно следили за «Прямой линией» с президентом. То, что Псковская область не прозвучала — не наша заслуга, а стечение обстоятельств. Количетсво звонков и сообщений из нашего региона достаточно велико».

При этом губернатор заметил, что и озвученные в ходе «Прямой линии» темы так или иначе касаются региональных проблем: «и тема здравоохранения, и тема дорог, свалки».

«Весь массив обращений по нашему региону будет обратан, мы его доведем до руководителей органов исполнит власти. Просьба взять их на личный контроль, провести личные встречи, по каждому должна быть реакция, со сроками, алгоритмами решения», — обратился глава области к чиновникам.