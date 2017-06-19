9 лет в колонии проведет острович за смертельное избиение отца

11:21, 20 июня 2017, ПАИ

9 лет в колонии строгого режима проведет житель Островского района за убийство своего отца в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Печорского района.

Приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что в ночь с 5 на 6 ноября 2016 года мужчина, находясь в квартире своего отца на улице Индустриальной, 6 в Печорах, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес последнему не менее 9 ударов кулаками, ногами и деревянным табуретом по голове и телу. Эти телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью, в итоге потерпевший скончался 1 января 2017 года в хосписе имени Святой Марфы-Марии.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что осужденный частично признал себя виновным, суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок 9 лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.