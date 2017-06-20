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Общество

Мастер-классы для детей продолжаются в Полистовском заповеднике

В течение двух недель июня детский лагерь в деревне Цевло «Каникулы в Полистовье» посетили более 40 ребят в возрасте от 2 до 17 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Полистовском заповеднике.

Фото Полистовского заповедника

На прошедшей неделе в лагере состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Под руководством волонтёра из Москвы Татьяны Морель ребята создавали медальоны из самозатвердевающей глины с цветочными мотивами, а также лепили украшения для интерьера из солёного теста. Неделя прикладного декоративного творчества завершилась закладкой живого флорариума – в стеклянной емкости были созданы условия для наблюдения за ростом типичных для Полистовья видов растений.

Фото Полистовского заповедника

Кроме мастер-классов, детям было предложено принять участие в любительской театральной постановке. Пять дней продолжались репетиции под руководством Марии Перебаевой, которая приехала в Цевло из Владимирской области. Сценарий спектакля был написан при участии самих ребят и составлен из миниатюр деревенской жизни. Теперь юным актерам предстоит создание костюмов и декораций, работа над образами.

Фото Полистовского заповедника

«Лето продолжается, и в программе лагеря запланированы туристические игры и викторины по экологии от новой смены волонтёров. Также продолжатся мероприятия по благоустройству территории деревни. Желаем участникам лагеря ярких впечатлений и новых открытий!», - заключили в Полистовском заповеднике.

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