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Экономика

129 жителей области в 2016 году проходили лечение в круглосуточном стационере по программе ОМС

В 2016 году за счёт территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в круглосуточных стационарах в Псковской области получили медицинскую помощь 128 920 человек, ещё 38 059 человек посещали дневной стационар. На эти цели из регионального фонда ОМС было потрачено 2 млрд 918,6 млн рублей и 462,3 млн рублей соответственно, сообщила сегодня в ходе доклада об исполнении бюджета фонда его руководитель Валентина Альбова.

В целом в бюджет Фонда за 2016 год поступило доходов на сумму 5 млрд 740 млн 138,1 тысяч рублей, расходы составили 5 млрд 661 тысячу 449,8 рублей. 99,5% от поступлений составили межбюджетные трансферты: 5 млрд 575 млн 711 тысяч рублей — из бюджета федерального Фонда ОМС, 136 млн 130 тысяч рублей — из бюджетов других территориальных фондов. 

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