Бесплатные курсы по ЖКХ прошли 35 жителей Псковской области

12:03, 20 июня 2017, ПАИ

Последний итоговый экзамен сдали выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству инфорации организаторы проекта, по результатам заключительного тестирования 35 человек получили сертификаты об успешном прохождении бесплатных курсов по ЖКХ, которые проводят специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя».

«Нашей целью было дать слушателям возможность бесплатно получать определенный уровень знаний в сфере ЖКХ, помочь им объединиться и, конечно же, чтобы каждый из них смог грамотно выстраивать отношения в данной сфере, и мы с ней справились. 11 групп в городе Пскове и 9 групп по области прошли бесплатное обучение», - отметил руководитель проекта Алексей Кирилов.

Среди тем на лекция были «Права и обязанности собственников, нанимателей и членов их семей по пользованию жилым помещением», «Общее имущество собственников многоквартирного дома», «Общее собрание собственников помещения многоквартирного дома, как высший орган управления многоквартирным домом», «Ценообразование и их фактические расходы на оказание услуг и выполнение работ на управление, содержание и ремонт», «Общие требования к организации содержания и ремонта многоквартирного дома. Контроль соблюдения требований к содержанию и ремонту жилищного фонда», «Реализация программы капитального ремонта».

«Обучающие семинары – это не только теоретические лекции. В рамках этого проекта мы получили ответы на интересующие вопросы, совместно решали конкретные проблемы», – отметила одна из слушательниц семинара.

Все слушатели семинара, помимо сертификатов, получили справочники по ЖКХ. Участники мероприятия единогласно отметили, что такие встречи необходимо проводить регулярно.

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.