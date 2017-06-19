Тяжкое преступление раскрыли полицейские в Себежском районе

12:33, 20 июня 2017, ПАИ

В Себежском районе по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью полицейские задержали местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в одном из частных домов в деревне Кицково компания молодых людей распивала спиртные напитки. В ходе застолья между двумя его участниками возник конфликт, в результате которого один из них получил тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники полици установили личность подозреваемого, им оказался безработный местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело.