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Тяжкое преступление раскрыли полицейские в Себежском районе

В Себежском районе по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью полицейские задержали местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в одном из частных домов в деревне Кицково компания молодых людей распивала спиртные напитки. В ходе застолья между двумя его участниками возник конфликт, в результате которого один из них получил тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники полици установили личность подозреваемого, им оказался безработный местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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