За ДТП с четырьмя пострадавшими детьми пскович отправится в тюрьму

12:09, 20 июня 2017, ПАИ

Пскович осужден за нарушение Правил дорожного движение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью двум детям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

13 января нетрезвый 55-летний пскович на участке трассы Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем, ехавшим во встречном направлении. В результате аварии пострадала семья с четырьмя малолетними детьми, здоровью двух из них был причинен тяжкий вред.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.