Лжепродавец щенков завладел деньгами великолучанина

12:54, 20 июня 2017, ПАИ

Двое жителей Великих Лук стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Один из пострадавших сообщил полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из сотовых операторов. Мужчина рассказал, что на балансе мобильной связи потерпевшего слишком большая сумма и предложил ее временно перевести на номер указанной им банковской карты. Также неизвестный узнал данные банковской карты самого потерпевшего. В итоге с банковского и мобильного счетов заявителя было списано более 5000 рублей.

Другой великолучанин решил через один из сайтов приобрести щенков. В ходе телефонного общения с продавцом последний предложил ему перечислить на указанный счет в качестве предоплаты 3050 рублей. Мужчина перевел деньги, но лжепродавец перестал выходить на контакт.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Установлено, что номера мобильных телефонов, которыми пользовались мошенники, зарегистрированы в других регионах страны.