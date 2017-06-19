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Экономика

Администрация Псковской области утвердила индексацию окладов бюджетников

Сегодня, 20 июня, на заседании администрации Псковской области было утверждено постановление «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области», согласно которым оклады бюджетников с 1 октября 2017 года будут проиндексированы на 2%. Это потребует дополнительных расходов регионального бюджета в размере 40 млн 795 тысяч рублей в 2017 году и 163 млн 186 тысяч рублей в 2018 году.

«Да, индексация в 2% не соответствует уровню инфляции, но это та мера, к которой наш бюджет готов. Мы к этому вопросу вернемся при рассмотрении бюджета на 2018 год и согласуем размер индексации с облсовпрофом», — сказал в ходе обсуждения постановления Андрей Турчак.

Отметим, согласно расчётам, оклады будут увеличены у 45 504 работников бюджетной сферы региона.

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