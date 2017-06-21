Международный день йоги проводится 21 июня

08:42, 21 июня 2017, ПАИ

21 июня проводится в Международный день йоги, пишет портал сalend.ru.

Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 69/131 в 2014 году с целью повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах йоги и принятия её в образ жизни. Впервые он отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты Дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И страна-инициатор учреждения праздника и выбор даты празднования не случайны.

Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины Земного шара. Эта дата, связанная с активностью Солнца, имеет определённое значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния.

Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительства в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года 21 июня было провозглашено Международным днем йоги. Такая единогласная поддержка учреждения праздника обусловлена признанием пользы, которую несёт и культивирует учение йоги для физического и психологического здоровья.

Беря свои корни в индуизме, практика йоги связана и с буддизмом, где также главная цель – всеобъемлющая гармония. Интерес к древнеиндийской школе в Европе и Америке возник в XIX веке, а рост популярности этого учения пришёлся уже на XX век. И сегодня число приверженцев йоги продолжает увеличиваться. Не остаётся в стороне и Россия, где популярность йоги растёт с каждым годом.

Сегодня принято обмениваться опытом, проводить занятия и мастер-классы. Такие мероприятия носят открытый характер и организуются в парках и скверах, привлекая внимание людей.

Провозглашая Международный день йоги, ООН подчеркнуло, что практикуемая этим индийским учением стремление к гармонии помогает преодолевать стресс, снижает агрессивность и воспитывает взаимоуважение, а это, в свою очередь, помогает становлению мира вокруг человека, а значит, и внутри общества.