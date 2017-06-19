Турчак поручил усилить мониторинг повышения оплаты труда бюджетников в районах

12:23, 20 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил усилить контрольные мероприятия в районах по мониторингу повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими указами» президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации Псковской области 20 июня.

Об итогах мониторинга за апрель доложил председатель госкомитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников. По его словам, по пяти категориям работников бюджетной сферы целевые показатели среднемесячной начисленной заработной платы выполнены: врачи, средний медицинский персонал, социальные работники, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники образовательных учреждений общего образования. По двум категориям целевые показатели выполнены на уровне 95%: младший медицинский персонал, преподаватели и мастера образовательных учреждений НПО и СПО.

Не выполнены более чем на 5% целевые показатели по двум категориям. Так, средняя заработная плата работников учреждений культуры в апреле составила 15 028 рублей или 74,8% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за I квартал текущего года. Целевое соотношение на 2017 год установлено 90%. Также Аржаников отметил, что средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей должна быть доведена к 2018 году до уровня заработной платы учителей в регионе. Целевые показатели на 2017 год устанавливают соотношение 95%. Фактическое значение заработной платы учителей в I квартале, по данным Псковстата, составило 20 700 рублей, а фактическое значение зарплаты педагогических работников дополнительного образования за апрель– 17 748 рублей. В целом по области достигнуто соотношение 85,7%.

Сергей Аржаников добавил, что по сравнению с мартом в апреле средняя заработная плата снизилась по двум категориям: работники учреждений культуры (99,1%) и педагогические работники образовательных учреждений общего образования (98,6%). По остальным категориям наблюдается рост средней заработной платы (рост составил от 84 рублей у педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до 4 846 рублей у врачей).

Спикер заметил, что в апреле по сравнению с мартом по категории «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» произошло снижение среднемесячной зарплаты в 12 муниципальных образованиях. По категории «педагогические работники образовательных учреждений общего образования» среднемесячная заработная плата снизилась в 14 муниципальных образованиях, по категории «педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» - в 14 муниципалитетах, по категории «работники учреждений культуры» - в 16.

По сравнению с 1 кварталом текущего года в апреле по категории «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» в пяти районах произошло снижение заработной платы. По категории «педагогические работники образовательных учреждений общего образования» среднемесячная заработная плата снизилась по сравнению с 1 кварталом в шести районах, а по категории «педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» - в девяти. По категории работники учреждений культуры 12 муниципальных района допустили снижение среднемесячной заработной платы по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Андрей Турчак напомнил, что ситуация с зарплатами работников учреждений культуры и работников учреждений дополнительного образования была аналогичной и в 2016 году. По его словам, сейчас, как и тогда, движение есть только в отрицательную сторону. «Как простимулировать комитет по культуре и управление образования и глав районов?» - обратился он к заместителю начальника Финуправления администрации Псковской области Людмиле Павловой. Глава региона подчеркнул, что средства из регионального бюджета в муниципалитеты доводятся в полном объеме.

Людмила Павлова предложила провести рейд в районы, посмотреть, каким образом распределяются средства. «Может, за счет этих средств зарплата повышается другим категориям работников», - предположил губернатор и поручил усилить контрольные мероприятия в муниципалитетах. Также он поручил начальнику управления образования Псковской области Александру Седунову рассчитать сумму, которая нужна для исполнения дорожной карты по этим двум категориям, и сообщить об этом. Наконец, губернатор попросил предоставить аналогичные данные по зарплатам работников культуры. Это должно быть сделано к 28 июня - к моменту встречи с министром финансов, чтобы можно было добиваться дополнительного финансирования, пояснил Турчак.