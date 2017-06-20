Губернатор предложил провести в псковских лагерях уроки по использованию архивного наследия

12:33, 20 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил провести в детских оздоровительных лагерях региона уроки в рамках патриотического проекта «Архив - живая память поколений». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона 20 июня, на котором об итогах реализации проекта доложил начальник управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Он напомнил, что проект по использованию архивного наследия в процессе формирования патриотического воспитания у подрастающего поколения образовательных учреждений Псковской области стартовал в апреле 2016 года. Он организован в рамках соглашения, заключенного между Государственным архивом Псковской области, Управлением образования региона, областным Управлением социальной защиты населения и Псковским филиалом Академии ФСИН России. В качестве основных задач проекта были определены воспитание уважения молодежи к подвигам защитников Отечества, популяризация архивных документов, обучение первоначальным навыкам исследовательской работы.

Сергей Шерстобитов отметил, что реализация проекта началась в апреле 2016 года с проведения уроков мужества по теме Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для учащихся 5-8 классов были подготовлены и проведены уроки «Жизнь в оккупации в Псковском крае в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «Партизанское движение в Псковском крае в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для учащихся 9-11 классов и студентов колледжей - «Псковский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

На 2016-2017 учебный год тема Великой Отечественной войны была продолжена, добавил спикер. Кроме того, дополнительно добавился еще один урок в двух вариантах «Вернувшийся из ада…», отдельно для среднего звена и отдельно для старшеклассников. По словам Шерстобитова, эти два урока отличаются наличием иллюстративного материала, видеохроники. В апреле этого года был подготовлен и представлен для учащихся 8-11 классов урок «Псковская губерния в Отечественной войне 1812 года».

Начальник управления юстиции Псковской области сообщил, что участниками проекта стали 1 тыс. 864 человека из 25 учреждений. Это учащиеся 11 школ города Пскова и 5 школ Гдовского, Дедовичского и Дновского районов; студенты Псковского агротехнического колледжа и филиала в городе Себеж, Псковского политехнического и медицинского колледжей, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, воспитанники детского дома в городе Пскове, деревни-SOS, Себежского училища для детей и подростков с девиантным поведением, активисты Молодой гвардии «Единой России».

В рамках проекта были проведены 74 урока. По словам Сергея Шерстобитова, принципиальной особенностью этого проекта является то, что уроки проходят в помещениях образовательных учреждений по предварительной договоренности с сотрудниками архива. Как правило, для этого используются внеклассные часы либо уроки истории. 13 уроков состоялись в помещении архива, они сопровождались экскурсией по документам фонда участника Великой Отечественной войны, узника концлагеря «Бухенвальд» Еремея Тавадзе.

Проходят уроки в форме беседы-лекции, с демонстрацией иллюстративного материала, в качестве которого используются архивные документы, хранящиеся в Государственном архиве Псковской области и его отделениях.

«Проект оказался нужным, об этом свидетельствуют благодарности учителей и учеников», - заключил Сергей Шерстобитов и подчеркнул, что это единственный в стране проект такого рода.

«Проект важный, интересный и достоин поддержки. Продолжение обязательно должно следовать», - согласился Андрей Турчак.