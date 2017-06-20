Александр Козловский обсудил с председателем Псковоблпрофа новое трехстороннее соглашение по МРОТ

13:20, 20 июня 2017, ПАИ

20 июня руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы Александр Козловский провел рабочую встречу с председателем Псковоблпрофа Ульяной Михайловой и заведующим отделом Псковоблпрофа Игорем Ивановым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Совещание было посвящено обсуждению нового трехстороннего соглашения по минимальному размеру оплаты труда ( МРОТ) на 2018 год.

Сейчас действует аналогичное соглашение, подписанное в конце прошлого года. Как отметил во время подписания Александр Козловский, этот документ стал важным шагом к выводу бизнеса из тени. По действующему соглашению, минимальная заработная плата в регионе для бюджетных государственных и муниципальных организаций на 2017 год устанавливается на уровне минимального размера оплаты труда на территории РФ; для внебюджетного сектора экономики - на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области, но для основного персонала предприятия. В документе указано, что новое соглашение будет подписываться ежегодно в срок до 25 декабря.

По словам парламентария, сейчас проходят консультации и обсуждения для того, чтобы документ был детально проработан и взаимовыгоден для всех сторон.