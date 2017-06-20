Глава региона попросил подготовить ликбез для руководителей организаций по нормативам доступной среды

12:45, 20 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 20 июня, в ходе заседания администрации региона попросил депутата регионального парламента от «Единой России», председателя областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Марину Борисенкову и руководителя главного управления соцзащиты населения области Армена Мнацаканяна подготовить ликбез для руководителей предприятий и организаций о том, как должна быть организована доступная среда для инвалидов согласно действующим нормативам.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, после доклада Мнацаканяна по проекту распоряжения администрации области «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Псковской области» Борисенкова посетовала на то, что очень часто даже угол наклона пандуса у зданий многих учреждений не соответствует нормативам. По её словам, во многих случаях подрядчики просто пытаются сэкономить и делают пандусы не по нормам.

«Если подрядчик нормы нарушает, эти работы просто не надо принимать», — заметил на это Турчак и призвал подготовить предложения по просвещению руководителей о действующих нормативах доступной среды.