Порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям на уплату страховых премий утвержден в Псковской области

14:34, 20 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июня, на заседании администрации Псковской области был утверждён порядоек предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в положении указаны категории получателей субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, цели условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении.

На выплату субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в отрасли животноводства, на текущий год предусмотрен 1 млн 648 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 1 млн 500 тысяч рублей и 148 тысяч рублей - из областного. Уровни софинансирования соблюдены. Дополнительных источников не требуется.