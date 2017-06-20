В Псковской области изменили порядок денежных выплат спортсменам и их тренерам

13:24, 20 июня 2017, ПАИ

Администрация региона утвердила проект постановления «О ежемесячных денежных выплатах спортсменам, представляющим Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона 20 июня.

Председатель госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин рассказал, что согласно пункту 3 статьи 24 Закона Псковской области от 30 декабря 2009 № 941-ОЗ «О физической культуре и спорте в Псковской области» спортсменам и их тренерам за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размерах, порядке и на условиях, установленных актом администрации области. При этом, отметил докладчик, в предыдущем Положении о ежемесячных денежных выплатах спортсменам, утвержденном Постановлением администрации от 3 февраля 2010 № 21, отсутствовала норма, требующая подтверждения спортсменом участия в соревнованиях от Псковской области, в то время как пунктом 1 статьи 24 Закона установлено, что одним из условий выплаты спортсменам единовременного денежного вознаграждения является наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории области.

В пункте 3 положения предлагается также заменить условие: «вхождение в основной состав спортивных сборных команд Российской Федерации или в состав кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации от Псковской области» на условие «включение в состав спортивных сборных команд Псковской области». Данное изменение связано с тем, что не всегда спортсмен ставший призером чемпионата России включается в списки спортивных сборных команд Российской Федерации, пояснил Штылин.

Также в положении отсутствовали основания прекращения единовременной денежной выплаты спортсменам и их тренерам.

Иван Штылин пояснил, что в связи с этим возникла необходимость принять положение в новой редакции.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты спортсменам и тренерам предусмотрены в Государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» на 2017 год в размере 5 млн 59 тысяч рублей.