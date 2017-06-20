Жителям Псковской области предлагают оценить качество услуг учреждений культуры

14:43, 20 июня 2017, ПАИ

Госкомитет Псковской области по культуре предлагает жителям региона принять участие в оценке качества оказания услуг учреждениями культуры. Анкетирование посетителей учреждений федерального, регионального и муниципального уровня проводится до 1 июля с целью осуществления общественного контроля, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

Желающим оставить свои предложения и замечания, а также непосредственно оценить услуги, оказываемые учреждениями культуры, подлежащими независимой оценке качества в этом году, предоставлена возможность заполнить анкеты как на сайтах этих учреждений, так и непосредственно в них самих.

Перечень учреждений культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг, опубликован на сайте госкомитета Псковской области по культуре в разделе «Независимая оценка качества».