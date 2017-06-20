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Культура

Жителям Псковской области предлагают оценить качество услуг учреждений культуры

Госкомитет Псковской области по культуре предлагает жителям региона принять участие в оценке качества оказания услуг учреждениями культуры. Анкетирование посетителей учреждений федерального, регионального и муниципального уровня проводится до 1 июля с целью осуществления общественного контроля, сообщили Псковскому агентству информации в комитете. 

Желающим оставить свои предложения и замечания, а также непосредственно оценить услуги, оказываемые учреждениями культуры, подлежащими независимой оценке качества в этом году, предоставлена возможность заполнить анкеты как на сайтах этих учреждений, так и непосредственно в них самих.

Перечень учреждений культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг, опубликован на сайте госкомитета Псковской области по культуре в разделе «Независимая оценка качества».

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