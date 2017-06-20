0
13:50
21-22 июня на сцене Псковского драмтеатра состоится последняя премьера 111-го театрального сезона
14:21
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
11:49
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России
12:57
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:51
Блинами и баранками угощают псковичи гостей Ганзейского рынка в Нидерландах
15:17
В Неймегене отпраздновали 30-летие побратимских связей с Псковом
20:03
Псковские ремесленники и артисты представили свое творчество на Международной Ганзе в Нидерландах
Еще новости
Культура

21-22 июня на сцене Псковского драмтеатра состоится последняя премьера 111-го театрального сезона

В среду и в четверг, 21 и 22 июня, в Псковском академическом театре драмы состоятся премьерный показ спектакля «Усвятские шлемоносцы». Этот театральный проект стал самым масштабным в 111-м театральном сезоне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Усвятские шлемоносцы» - это откровенная повесть Евгения Носова о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом. Действие спектакля разворачивается в русской деревне в первые дни Великой Отечественной войны. Герои проживают тяжелое прощание с родными, которое начинает пробуждать национальное самосознание. Одна только мысль об уходе на войну вскрывает генетическую память, которая сплачивают нацию, без которой нет народа. 

События в новой работе главного режиссера театра Александра Кладько происходят в первые дни войны, и именно поэтому премьера состоится 21 и 22 июня.

«Надо знать свои корни, надо гордиться своим языком, своей историей. И в повести всё это есть. И сделано это всё очень тонко, не нарочито, с любовью к тем людям, о которых Носов писал, потому что он сам был из этой среды. Нам важна была жизнь этих людей до и после», - рассказал режиссер о новой работе. 

Отметим, постановка «Усвятские шлемоносцы» станет последней премьерой, которая состоится в рамках этого сезона. 

Билеты на спектакли еще есть в продаже. Их можно прибрести в кассе театра на улице Пушкина,13 или на сайте театра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

21-22 июня на сцене Псковского драмтеатра состоится последняя премьера 111-го театрального сезона
20 июня 2017
21-22 июня на сцене Псковского драмтеатра состоится последняя премьера 111-го театрального сезона
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
19 июня 2017
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России
19 июня 2017
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России 4
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Блинами и баранками угощают псковичи гостей Ганзейского рынка в Нидерландах
17 июня 2017
Блинами и баранками угощают псковичи гостей Ганзейского рынка в Нидерландах 6
В Неймегене отпраздновали 30-летие побратимских связей с Псковом
17 июня 2017
В Неймегене отпраздновали 30-летие побратимских связей с Псковом 1
Псковские ремесленники и артисты представили свое творчество на Международной Ганзе в Нидерландах
16 июня 2017
Псковские ремесленники и артисты представили свое творчество на Международной Ганзе в Нидерландах
Выставка графики из коллекции Пушкинского заповедника откроется в Подмосковье
16 июня 2017
Выставка графики из коллекции Пушкинского заповедника откроется в Подмосковье

Идет загрузка...