19 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковские синоптики 21 июня
21 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В среду также ожидается ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11, днем: +14…+19.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.