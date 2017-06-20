19 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковские синоптики 21 июня

14:14, 20 июня 2017, ПАИ

21 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В среду также ожидается ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11, днем: +14…+19.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.