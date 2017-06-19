Около 6 тонн яблок, вишни и клубники задержаны на границе в Невельском районе

15:38, 20 июня 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района задержаны три автомобиля, незаконно перевозивших около 6 тонн яблок, вишни и клубники из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послежило отсутствие сопроводительных документов на ягоды и фрукты.

Представители владельцев грузов были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

