Транспорт с польскими яблоками задержан в Псковском районе

21:42, 20 июня 2017, ПАИ

19 июня на посту ГИБДД в деревне Черёха Псковского района были задержаны два автотранспортных средства, следовавших из Белоруссии с плодоовощной продукцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на груз отсутствовали.

При проведении досмотра в одной машине специалисты обнаружили около 5 тонн свежих яблок из Польши. Страну, где были выращены фрукты, удалось установить по наличию маркировки на упаковочных ящиках. Во втором автомобиле находилось более 14 тонны растительной продукции, происхождение которой не установлено.

Решение о дальнейшем использовании грузов будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.

