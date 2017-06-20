Комитет по природопользованию получил поручение разобраться с вырубкой парка в Вязье

14:16, 20 июня 2017, ПАИ

Сотрудники комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды на этой неделе намерены выехать в деревню Вязье Дедовичского района, чтобы разобраться в ситуации с вырубкой деревьев в местном парке, на которую губернатору Андрею Турчаку пожаловался победитель предварительного голосования «Единой России» на должность главы Дедовичского района Геннадий Афанасьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель госкомитета Виктор Мусатов.

«О ситуации нам известно, поручение руководством администрации дано, лесничество разбирается в вопросе, на этой неделе наши специалисты выедут туда и будут разбираться на месте», — отметил он.