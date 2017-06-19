Две тонны клубники вернули в Белоруссию псковские специалисты

19:25, 20 июня 2017, ПАИ

В деревне Долосцы Себежского района задержаны две машины, перемещавшие из Белоруссии 2 тонны свежей клубники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении фитосанитарного контроля были предоставлены фитосанитарные сертификаты ранее уже предъявляемые к контролю (12 и 13 июня), о чем на документах сделаны соответствующие отметки. В итоге специалисты не приняли эти сертификаты как подтверждающие фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.

Автотранспортные средства возвращены на территорию страны-экспортера. Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).