Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня

14:43, 20 июня 2017, ПАИ

Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе мероприятия.

В конкурсе могут принять участие все желающие, и первые заявки уже поступили. Ирина Ветрина прислала фото, на которым тепловые аэростаты встречаются со своим отражением в воде; Александр Пуденков – взгляд на Великие Луки из заоблачных высот; Алексей Николаев поймал в объектив мечту о полете, а Ольга Рябовичева – аэростат в форме сердца, словно признание в любви родному городу.

Посмотреть все фотоработы конкурсантов можно здесь. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку в разделе «Конкурсы», к которой необходимо прикрепить свои фотоработы. Каждый участник может прислать на конкурс неограниченное количество фоторабот, главное, чтобы они были в формате JPG с разрешением не менее 1920x1080 dpi. К конкурсу допускаются фотоматериалы, отснятые в Великих Луках и окрестностях в период подготовки и проведения XXII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках с 10 по 16 июня 2017 г., непосредственно связанные с воздухоплаванием. Авторы лучших фото получат призы, главным из которых станет полет на воздушном шаре.