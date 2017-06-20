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Общество

Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня

Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе мероприятия.

В конкурсе могут принять участие все желающие, и первые заявки уже поступили.  Ирина Ветрина прислала фото, на которым тепловые аэростаты встречаются со своим отражением в воде; Александр Пуденков – взгляд на Великие Луки из заоблачных высот; Алексей Николаев поймал в объектив мечту о полете, а Ольга Рябовичева – аэростат в форме сердца, словно признание в любви родному городу.

Работа Алексея Николаева

Посмотреть все фотоработы конкурсантов можно здесь. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку в разделе «Конкурсы», к которой необходимо прикрепить свои фотоработы. Каждый участник может прислать на конкурс неограниченное количество фоторабот, главное, чтобы они были в формате JPG с разрешением не менее 1920x1080 dpi. К конкурсу допускаются фотоматериалы, отснятые в Великих Луках и окрестностях в период подготовки и проведения XXII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках с 10 по 16 июня 2017 г., непосредственно связанные с воздухоплаванием. Авторы лучших фото получат призы, главным из которых станет полет на воздушном шаре.

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