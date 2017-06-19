За сорванную в лесу коноплю житель Пустошки отправится на обязательные работы

14:51, 20 июня 2017, ПАИ

Житель Пустошки получил 240 часов обязательных работ за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

В суде было установлено, что в октябре 2016 года мужчина обнаружил в лесном массиве на территории Пустошкинского района два дикорастущих куста конопли. Он сорвал их, переработал для получения из них каннабиса (марихуаны) и хранил в гараже возле своего дома. Масса частей наркотикосодержащего растения составила 17,2 грамма.