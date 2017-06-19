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За сорванную в лесу коноплю житель Пустошки отправится на обязательные работы

Житель Пустошки получил 240 часов обязательных работ за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

В суде было установлено, что в октябре 2016 года мужчина обнаружил в лесном массиве на территории Пустошкинского района два дикорастущих куста конопли. Он сорвал их, переработал для получения из них каннабиса (марихуаны) и хранил в гараже возле своего дома. Масса частей наркотикосодержащего растения составила 17,2 грамма.

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