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Спорт

Подарки для псковичей подготовил «С-фитнес» в честь своего 16-летия

В связи с 16-летием сети клубов «С-фитнес» псковичи могут приобрести годовую карту со скидкой 27%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Более того, помимо скидки «С-фитнес» дарит 5 персональных тренировок,  50 минут солярия, рассрочку на 2 платежа и 2 месяца заморозки.

Месяц безлимитного фитнеса стоит всего 1200 рублей.

Скидки и подарки предоставляются только 26-28 июня, по записи. В наличии есть 30 карт.

Запись по телефону: 55-77-75.

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