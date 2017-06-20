Подарки для псковичей подготовил «С-фитнес» в честь своего 16-летия
В связи с 16-летием сети клубов «С-фитнес» псковичи могут приобрести годовую карту со скидкой 27%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.
Более того, помимо скидки «С-фитнес» дарит 5 персональных тренировок, 50 минут солярия, рассрочку на 2 платежа и 2 месяца заморозки.
Месяц безлимитного фитнеса стоит всего 1200 рублей.
Скидки и подарки предоставляются только 26-28 июня, по записи. В наличии есть 30 карт.
Запись по телефону: 55-77-75.