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Общество

Участникам «Тура по новостройкам» в Пскове посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых

 В Пскове прошел ставший уже традиционным тур по новостройкам. Псковичи посетили сразу два жилых комплекса, расположенных в разных частях Пскова – «Европа» и Пятый элемент», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском отделении Сбербанка. 

Тур по новостройкам позволяет за короткий промежуток времени не только осмотреть несколько объектов недвижимости, оценить вид из окон и уровень отделки помещений, но и на месте получить консультации как представителей застройщика, так и специалистов банка.

Наибольшую заинтересованность у участников тура вызвало специальное предложение, позволяющее приобрести жилье в ипотеку по партнерской программе застройщика и Сбербанка с субсидированной процентной ставкой 8% годовых. Такая ставка распространяется на объекты недвижимости партнера-застройщика ГК ЛУГ, расположенные по адресам: улица Венская, 3; улица Венская, 5; улица Пражская, 8/12 и улица Инженерная, 110.

«Сегодня очень благоприятные условия для приобретения недвижимости в ипотеку. Ставка по кредиту минимальна - всего 8% годовых. Это одна из самых выгодных программ, которую мы рады предложить нашим клиентам», – прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Ставка 8% годовых действует при условии оформления электронной регистрации прав собственности, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика. Процесс регистрации договора долевого участия сокращен до минимума и занимает 15 минут, после чего в течение 5-7 дней готовый документ приходит к клиенту на электронную почту. Подробности — на официальном сайте банка.

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