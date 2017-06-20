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Общество

Псков присоединился к всероссийскому месячнику «Армия против наркотиков»

В рамках всероссийского месячника «Армия против наркотиков» заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева провела занятие для военнослужащих военной комендатуры Псковского гарнизона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Темой лекции стали профилактика наркопреступлений и ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Для того, чтобы военнослужащие могли вовремя выявить правонарушителей и пресечь совершение административного правонарушения или преступления по линии незаконного оборота наркотиков, представитель полиции рассказала о признаках наркотического опьянения, а также познакомила военнослужащих с методикой выявления наркопотребителей. До аудитории была доведена информация о проведении оперативно-профилактических операций на территории региона.

Также вниманию военнослужащих был представлен документальный фильм, созданный по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно ГТРК «Псков» о жизни бывших наркоманов.

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