Жители Псковской области могут разместить материалы о родственниках в книге «История, рассказанная народом»

15:16, 20 июня 2017, ПАИ

Жители Псковской области могут разместить материалы о родственниках в книге «История, рассказанная народом», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Все желающие могут опубликовать документы и воспоминания о своих родных в народной книге о Великой Отечественной войне. Идея выпустить народную книгу о войне появилась два года назад. Здесь под одной обложкой собраны данные об офицерах и рядовых, воинах и тружениках тыла, доживших до наших дней или павших на полях сражений.

После объявления о начале работы над книгой в редакцию стали приходить письма со всех уголков России и из-за рубежа. В них были документы, фотографии, фронтовые воспоминания, пересказанные внуками и правнуками ветеранов, эмоциональные рассказы и скупые биографические сведения. Объединить в одном печатном томе все поступающие материалы невозможно, иначе книга стала бы неподъёмной. Поэтому книга издаётся частями.

Первая часть увидела свет в декабре 2016 года, издание второй было приурочено к 9 мая 2017 года. Сейчас рабочая группа проекта собирает материалы для третьей части книги.

Информацию о своих близких, фотографии, воспоминания, копии документов можно прислать в редакцию по электронной почте history@profiok.com. О подробностях, связанных с участием в проекте, можно узнать на сайте profiok.com.

Книгу «История, рассказанная народом» выпускают Институт экономических стратегий, Центр экономического развития и сертификации и Российское военно-историческое общество. Благодаря поддержке партнёров проекта тираж издания распространяется бесплатно на различных общественных мероприятиях, в качестве подарков ветеранам, детским и молодёжным организациям. Книги направляются в учебные заведения и библиотеки.