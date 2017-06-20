На выборах в Псковскую гордуму на 5 участках опробуют систему ускоренного ввода бюллетеней

16:29, 20 июня 2017, ПАИ

На выборах в Псковскую городскую Думу на 5 участках планируется апробировать систему ускоренного ввода бюллетеней, когда компьютер выдаёт бюллетень с QR-кодом. Об этом сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.

«Мои коллеги из областной избирательной комиссии ездили в Карелию, где этот метод применялся, и остались очень довольны», - рассказал он. По словам Владимира Кротова, протоколы с такими QR-кодами очень быстро заводить в систему ГАС «Выборы», там уже проверены соотношения между строками, что исключается возможность нарушений: «такой протокол не поменяешь, не изменишь».

Также Владимир Кротов сообщил, что на 10 участках будет применено видеонаблюдение.