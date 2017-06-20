0
13:19
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
11:18
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным
10:24
ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00
08:58
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
16:07
Депутат Госдумы Ревенко попросил псковских единороссов и МВД помочь печорскому фермеру Зуфарову получить гражданство
09:35
В полдень начнётся прямая линия с Владимиром Путиным
17:10
Депутатская жара
Еще новости
Политика

На выборах в Псковскую гордуму на 5 участках опробуют систему ускоренного ввода бюллетеней

На выборах в Псковскую городскую Думу на 5 участках планируется апробировать систему ускоренного ввода бюллетеней, когда компьютер выдаёт бюллетень с QR-кодом. Об этом сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.

«Мои коллеги из областной избирательной комиссии ездили в Карелию, где этот метод применялся, и остались очень довольны», - рассказал он. По словам Владимира Кротова, протоколы с такими QR-кодами очень быстро заводить в систему ГАС «Выборы», там уже проверены соотношения между строками, что исключается возможность нарушений: «такой протокол не поменяешь, не изменишь».

Также Владимир Кротов сообщил, что на 10 участках будет применено видеонаблюдение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
На выборах в Псковскую гордуму на 5 участках опробуют систему ускоренного ввода бюллетеней ТИК Пскова зарегистрировала первого кандидата на выборы депутатов Псковской городской Думы На выборы в Псковскую гордуму «Справедливая Россия» выдвинет кандидатов, «готовых выдерживать трудности» КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму 25 июня псковские либерал-демократы намерены утвердить список кандидатов в депутаты гордумы На ТИК Великих Лук возложены полномочия окружного избиркома на допвыборах депутата ПОС На 10 сентября предлагается назначить довыборы в Псковское облсобрание Прямые выборы мэра Пскова намерена вернуть партия «Родина» «Родину» на выборах в гордуму Пскова представят учителя, врачи и военнослужащие Прошли сквозь сито
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
20 июня 2017
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье 1
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным
20 июня 2017
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным 1
ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00
20 июня 2017
ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
20 июня 2017
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области 3
Депутат Госдумы Ревенко попросил псковских единороссов и МВД помочь печорскому фермеру Зуфарову получить гражданство
16 июня 2017
Депутат Госдумы Ревенко попросил псковских единороссов и МВД помочь печорскому фермеру Зуфарову получить гражданство
В полдень начнётся прямая линия с Владимиром Путиным
15 июня 2017
В полдень начнётся прямая линия с Владимиром Путиным
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
08 июня 2017
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов 9
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
06 июня 2017
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов 4

Идет загрузка...