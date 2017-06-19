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Экономика

Турчак провел рабочую встречу с председателем Северо-Западного банка «Сбербанк России»

Сегодня, 20 июня, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с председателем Северо-Западного банка «Сбербанка России» Виктором Вентимилла Алонсо. В ней также приняли участие заместитель губернатора Сергей Перников и управляющий Псковским отделением «Сбербанка» Анна Тарасенко. В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов и дальнейшего сотрудничества банка с крупными сельскохозяйственными предприятиями региона, такими как ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «Племрепродуктор Назия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

Андрей Турчак поприветствовал Виктора Вентимилла Алонсо и отметил, что «Сбербанк» является одним из надежных партнеров администрации области. «У нас сложился хороший опыт взаимодействия с региональным отделением. Поддержка банка — важный инструмент для социально-экономического развития области. В планах — дальнейшая совместная реализация ряда крупных проектов в агропромышленной и социальной сферах», — подчеркнул губернатор.

«Мы с готовностью участвуем в реализации крупных инвестиционных проектов, что позволяет повысить конкурентоспособность экономики не только Псковской области, но и всего Северо-Западного региона», — ответил в свою очередь Виктор Вентимилла Алонсо и заверил, что «градус взаимодействия» в дальнейшем не снизится.

Отдельно стороны обсудили вопрос развития филиальной сети банка в сельской местности и повышения доступности банковских услуг населению региона. Турчак отметил, что для Псковской области характерно хуторное проживание, регион насчитывает порядка 8 тысяч населенных пунктов. «Для администрации Псковской области важно, чтобы наше население и юридические лица на местах имели доступ к полному пакету банковских услуг», — сказал глава региона.

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