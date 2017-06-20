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Общество

Четыре дороги будут отремонтированы в Порховском районе

Администрация Порховского района заказала ремонт дорог в нескольких населенных пунктах Славковской волости. Аукционы объявлены на сайте госзакупок.

В частности, планируется обновить дорожное покрытие на участке от дороги Подсевы - Славковичи на деревню Гверстно. Максимальная цена контракта — 2 млн 373 тысячи 652 рубля.

Также ремонтные работы будут выполнены на улицах, проходящих по деревням Пуково и Сосонье, улице Новоселов по деревне Хилово. Начальная цена контракта составляет 1 млн 169 тысяч 35 рублей.

Аукционы назначены на 3 июля. Срок исполнения контрактов — 30 календарных днея с момента их подписания.

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