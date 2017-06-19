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Экономика

8 работников ООО заявили о нарушении трудовых прав в Стругокрасненском районе

Работники общества с ограниченной ответственностью, расположенного в деревне Лудони Стругокрасненского района, обратились в прокуратуру по факту нарушения трудовых прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 136 ТК РФ с работниками не произведён расчет по заработной плате в полном объеме. Кроме того, работодатель не решил вопрос об увольнении работников, им  вернули трудовые книжки без соответствующих записей, фактически сотрудники не были обеспечены возможностью исполнять свои трудовые функции.  

В этой связи прокуратура района направила в суд исковые заявления в интересах 8 сотрудников ОО с требованием о взыскании задолженности по зарплате, возложении обязанности решить вопрос об увольнении работников с вынесением приказа и занесением записи в трудовые книжки. В настоящее время удовлетворены 4 иска, остальные находятся на рассмотрении. 

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