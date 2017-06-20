Псковские полицейские организовали для подростков экскурсию в 104-й полк
Полицейские и общественники провели для воспитанников летнего лагеря центра «Подросток» экскурсию в 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознамённый полк 76-ой дивизии в посёлке Черёха Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Основная цель мероприятия - нравственное, духовное, патриотическое воспитание молодого поколения.
Подростки побывали в музее полка, услышали историю его формирования, о его заслугах и боевом пути. Особое место в музее занимает экспозиция, связанная с подвигом 6-й роты. Ребята увидели личные вещи погибших бойцов, узнали подробности боя в Аргунском ущелье Чечни. Затем гостей провели по аллее Славы, высаженной родителями погибших героев.