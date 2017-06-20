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Политика

Владимир Кротов: Проблема с СНТ на выборах в Псковскую гордуму касается 18-20 человек

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пскова Владимир Кротов сегодня, 20 июня, в эфире ПАИ-live рассказал о том, что на предстоящих в сентябре выборах депутатов Псковской городской Думы 6-го созыв проблема с включением в избирательные округа формально относящихся к областному центру, но расположенных за его пределами на территории Псковского района садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) на деле касается примерно 18-20 человек, имеющих прописку в этих дачных агломерациях.

«Все избирательные участки у нас остались прежние, но к ним были присоединены территории нескольких СНТ. Это порядка 4-5 таких образований получилось. По числу избирателей это тоже очень небольшое количество — порядка 18-20 человек, — сказал Кротов. —  Это получилось в связи с тем, что эти территории [Псковского района] когда-то формально были переданы городу для садоводческих товариществ. И в документах, которые нам предоставляют органы со сведениями об избирателях — их присылают в нашу государственную автоматическую систему «Выборы» — написано, например: «Город Псков, СНТ «Мирное». Мы не можем не включить эти товарищества в систему ГАС «Выборы» по городу Пскову. Такие адреса привязаны к ближайшим избирательным комиссиям, и если такой избиратель придёт в УИК, то, естественно, он проголосует. Мы постараемся на этих выборах, естественно, оповестить именно эти садоводческие товарищества о том, что они имеют возможность проголосовать по такому-то адресу».

При этом на вопрос о том, смогут ли в таком случае указанные граждане вызвать комиссию для голосования по месту жительства, руководитель городской ТИК ответил отрицательно: «По поводу выездного голосования могу сказать, что по закону мы имеем права и возможности выезжать по голосованию вне помещений за территорию округа, к сожалению».

Также он напомнил, что на предстоящих выборах в парламент областного центра количество избирательных округов увеличивается с 12 до 15. В связи с этим среднее количество жителей на округе сокращается примерно до 11 100 человек. 

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