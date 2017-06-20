Праздник выпускников «Бригантина-2017» пройдёт в Великих Луках 29 июня
29 июня в Великих Луках состоится праздник выпускников «Бригантина-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
В 13:00 в Доме культуры Ленинского Комсомола состоится торжественный приём главы города по случаю вручения выпускникам, проявившим особое трудолюбие, медалей «За особые успехи в учении».
С 16 до 18 часов в общеобразовательных учреждениях пройдет церемония вручения аттестатов, а в 19:00 начнется традиционное шествие выпускников по маршруту площадь Калинина – проспект Ленина - площадь Ленина. В 19:45 на центральной площади города начнётся праздничная программа «Бригантина-2017».