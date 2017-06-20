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Общество

Учащиеся вечерней школы при СИЗО в Пскове получили награды

Учащиеся вечерней школы учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 в Пскове дождались наград за участие в проведенных ранее нескольких мероприятиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева, ребята участвовали в таких мероприятиях, как неделя математики и физики, тематические недели, посвященные юбилею Михаила Ломоносова и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, а также недели словесности и письменности.

Кроме того, работы 4 учеников из 6, принимавших участие в конкурсе рисунка «Береги природу!», организованном музеем-заповедником «Изборск», были удостоены призовых мест в разных номинациях. Все учащиеся получили грамоты и благодарности.

«Участие в творческих конкурсах дает возможность выразить внутренний духовный мир человека-это меня радует, поскольку рисунки и ответы на вопросы викторин несут красочную, познавательную картину внутренней потребности участников», - отметила Наталья Афанасьева.

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