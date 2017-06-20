Библиотеки Псковской области появились на карте «Яндекса»

16:28, 20 июня 2017, ПАИ

Специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки создали с помощью сервиса «Яндекс Карты» карту библиотек региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

На карте обозначены все 310 библиотек области, из которых 260 находятся в сельской местности. Теперь любой местный житель, обратившись к популярному сервису, сможет узнать месторасположение и контакты ближайшей библиотеки.

Подробные сведения о библиотеках региона дает путеводитель - электронный диск «Библиотеки Псковской области». Его цель – рассказать об истории библиотечного дела на Псковщине, о людях, которые стояли у истоков библиотечной жизни региона, о выдающихся представителях профессии, показать работу лучших библиотек. Путеводитель содержит сведения и статьи из истории библиотечного дела, предоставляет информацию обо всех видах и типах библиотек Псковского области, контакты для связи.

«Электронное издание будет полезно как практическое руководство в поиске необходимой информации библиотекарям и широкому кругу потребителей, обращающихся в библиотеки. Каждый найдет на страницах путеводителя важное и полезное для себя», - отметили в ПОУНБ.