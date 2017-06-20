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Общество

Рейд по пресечению незаконного катания на лошадях провели сотрудники УГХ в Детском парке Пскова

Сотрудники комитета правового обеспечения и управления городского хозяйства администрации города Пскова совместно с народными дружинниками провели на территории Детского парка рейд по пресечению незаконного катания на лошадях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники рейда выявили 4 нарушения. 

Владельцы животных нарушали постановление главы администрации города «Об организации досуга граждан», определяющее места для катания на лошадях: детский парк в перечень таких мест не входит. Все нарушения были официально зафиксированы, а фотографии нарушителей направлены в УМВД по городу Пскову для установления личностей и составления протоколов об административных правонарушениях.

Совместные рейды сотрудников УГХ города Пскова и народных дружинников в Детском парке продолжатся и будут носить системный характер, отметили в пресс-службе.

Добавим, неисполнение муниципальных правовых актов «Закона Псковской области от 04.05.20003 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2000 рублей, на должностных лиц - 4000 рублей, на юридических лиц в размере 5000 рублей.

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