0
14:43
Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня
13:19
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
12:53
Турчак возглавил созданную при обладминистрации комиссию по безопасности дорожного движения
09:42
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
09:30
Квадратные метры в псковских «однушках» остаются самыми дорогими
08:58
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
21:42
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
Еще новости
Общество

Изменится дизайн шенгенской визы

Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы ради безопасности, сообщается на сайте Совета ЕС.

Принять регламент о новом общем дизайне для виз необходимо для предотвращения их подделки. «Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — говорится в заявлении.

Кроме того сообщается, что изменения не затронут Ирландию и Великобританию, однако по запросу этих стран им предоставят необходимую техническую информацию, касающуюся формата их национальных виз.

Регламент, вероятнее всего, будет утвержден Советом и Европарламентом в начале июля, после чего его разместят в Официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу на двадцатый день после опубликования. Внедрить новые визы страны ЕС должны будут не позднее, чем через 15 месяцев после принятия изменений.

В декабре 2016 года сообщалось, что Россия находится на первом месте в мире по числу выдаваемых ее гражданам шенгенских виз. Этот показатель превосходит три миллиона документов в год.

Шенгенская виза сейчас необходима для въезда в 26 стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня
20 июня 2017
Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
20 июня 2017
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье 1
Турчак возглавил созданную при обладминистрации комиссию по безопасности дорожного движения
20 июня 2017
Турчак возглавил созданную при обладминистрации комиссию по безопасности дорожного движения
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
20 июня 2017
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса 3
Квадратные метры в псковских «однушках» остаются самыми дорогими
20 июня 2017
Квадратные метры в псковских «однушках» остаются самыми дорогими
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
20 июня 2017
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области 3
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
19 июня 2017
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19 июня 2017
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой

Идет загрузка...