Изменится дизайн шенгенской визы

16:36, 20 июня 2017, ПАИ

Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы ради безопасности, сообщается на сайте Совета ЕС.

Принять регламент о новом общем дизайне для виз необходимо для предотвращения их подделки. «Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — говорится в заявлении.

Кроме того сообщается, что изменения не затронут Ирландию и Великобританию, однако по запросу этих стран им предоставят необходимую техническую информацию, касающуюся формата их национальных виз.

Регламент, вероятнее всего, будет утвержден Советом и Европарламентом в начале июля, после чего его разместят в Официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу на двадцатый день после опубликования. Внедрить новые визы страны ЕС должны будут не позднее, чем через 15 месяцев после принятия изменений.

В декабре 2016 года сообщалось, что Россия находится на первом месте в мире по числу выдаваемых ее гражданам шенгенских виз. Этот показатель превосходит три миллиона документов в год.

Шенгенская виза сейчас необходима для въезда в 26 стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.