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Уголовное дело по факту вымогательства возбуждено в Дедовичах

В Дедовичах возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дедовичского района.

Следствие установило, что в период с 11 по 12 мая неизвестные граждане под надуманным предлогом неоднократно требовали у 25 летнего местного жителя 10 тысяч рублей, угрожая применения насилия.

В ходе расследования по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 42-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина и его 54-летний подельник. В отношении первого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а второму назначен домашний арест.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры района.

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