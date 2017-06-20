Солисты Мариинки дадут благотворительный концерт в Псковской области

17:50, 20 июня 2017, ПАИ

26 июня в 14:00 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района пройдет благотворительный концерт. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в концерте примут участие солисты Мариинского театра:

В их числе Евгений Акимов – тенор, Заслуженный артист России, лауреат I Международного конкурса им. Н.К. Печковского (Санкт-Петербург, 1994), лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (1997, 2002), дипломант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2001, 2004). Евгений Акимов окончил вокальный факультет Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Л. Морозова). С 1991 по 1996 год являлся солистом Детского музыкального театра «Зазеркалье». В 1996 году Евгений Акимов принят в труппу Мариинского театра. В 2009 году Евгений Акимов был награжден двумя медалями общества Sergei Rachmaninov Foundation за участие в исполнении оперы «Франческа да Римини» и поэмы «Колокола».

Маргарита Алавердян – сопрано, лауреат Всесоюзного конкурса молодых оперных певцов Георга Отса, I премия (Таллинн, 1988), лауреат Международного конкурса вокалистов им. Марии Каллас, II премия и серебряная медаль (Афины, 1989). Родилась в городе Красный Сулин Ростовской области. В 1986 году окончила Одесскую государственную консерваторию им. А.В. Неждановой и была принята в оперную труппу Одесского академического государственного театра оперы и балета. В течение семи сезонов исполняла ведущие партии сопранового репертуара, активно участвовала в концертных программах и гастролях театра. С 1994 года – солистка Мариинского театра.

Оксана Клевцова - концертмейстер. Родилась в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. С 2005 года – концертмейстер оперной труппы Мариинского театра. В качестве концертмейстера принимает участие в работе над всеми оперными постановками русских и зарубежных композиторов.В составе труппы Мариинского театра гастролировала в Испании, Словении, Великобритании, Германии, Турции и США. С 2010 года является приглашенной артисткой симфонического оркестра Мариинского театра (клавишные инструменты). Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, выступая с ведущими солистами оперы и симфонического оркестра Мариинского театра.

В концерте примут участие певцы из Японии Акира Начигами, Ами Начигами.

В программе прозвучат произведения русских композиторов, в том числе Николая Римского-Корсакова.

Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону 8(81133) 21253; lubensk@yandex.ru.