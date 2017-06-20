В Великих Луках завершился очередной этап монтажа пролётного строения путепровода

17:34, 20 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках на месте строительства автодорожного путепровода через железную дорогу завершился 6 этап монтажа продольной надвижки металлоконструкции левого направления пролетного строения. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете Псковской области по транспорту, пролетное строение продвинулось еще на 51 м, балки опираются на накаточные пути своей полной строительной высотой на опору № 7.

Общая длина надвигаемого пролетного строения вместе с аванбеком на данный момент составляет 211,43 м, суммарная масса надвигаемой конструкции - 609 т.

Также на объекте строительства продолжаются арматурные и опалубочные работы с последующим бетонированием конструктивных элементов на путепроводе тоннельного типа и эстакаде въезда, выполняется гидроизоляция конструкций.