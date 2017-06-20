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Политика

Управление по обеспечению деятельности администрации региона может появиться в Псковской области

Администрация Псковской области обратилась в областное Собрание депутатов с инициативой о создании государственного казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации области». Соответствующий проект постановления поступил в региональный парламент, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания. 

Как указано в пояснительной записке к документу, в настоящий момент административным обеспечением деятельности администрации региона в соответствии с базовым перечнем государственных и муниципальных услуг, а также предусмотренных федеральным бюджетным законодательством работ занимается экспертный отдел государственного бюджетного учреждения «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению администрации Псковской области».

Необходимость смены типа учреждения продиктована требованиями Минфина РФ: в разъяснительном письме министерства указано, что финансовое обеспечение работ, не включённых в базовый перечень, в 2017 году  осуществляется за счёт средств субсидии, а начиная с 1 января 2018 года, такие вопросы могут решаться путём закупки этих услуг в соответствии с законодательством РФ, или путём перевода учреждения в казённое. Это условие исключает возможность финансирования экспертного отдела в существующих организационно-правовых рамках деятельности учреждения.

Создание казённого учреждения потребует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета в пределах 200 тысяч рублей. Средства необходимы для перерегистрации транспортных средств, изготовления соответствующих бланков, удостоверений, штампов и печатей.

Вопрос о даче согласия на создание государственного казённого учреждения Псковской области «Управление по обеспечению деятельности администрации области» будет рассмотрен комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике и комитетом по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Окончательное решение депутаты примут на сессии.

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