Следователи: Смерть подростков в Стругах Красных наступила до начала операции по проникновению в дом

17:45, 20 июня 2017, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжается расследование уголовного дела по факту смерти подростков в поселке Струги Красные 14 ноября 2016 года и связанных с этим обстоятельств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

К настоящему времени основной объем следственных действий выполнен, в том числе допрошены все возможные свидетели как самого происшествия, так и предшествовавших событий (всего более 250 человек), проведено пять следственных экспериментов, проверки показаний на месте, более двух десятков обысков и выемок. Назначено 76 необходимых судебных экспертиз, из числа которых в настоящее время окончено производством 70.

Установлено, что подростки из-за конфликта с родителями 11 ноября 2016 года самовольно покинули места своего жительства, приехали в поселок Струги Красные, где поселились в доме родителей одного из подростков. Находясь внутри жилища, они стали употреблять спиртное, взломали расположенные там оружейные сейфы, завладели хранившимися в них двумя охотничьими ружьями, травматическим пистолетом и боеприпасами к ним.

14 ноября 2016 года, при появлении возле дома родителей одного из подростков, открыли стрельбу из травматического пистолета и гладкоствольного охотничьего оружия по родственникам, а затем по прибывшим на место происшествия полицейским, их служебной автомашине и соседнему дому.

Территория была блокирована правоохранительными органами, организован переговорный процесс с участием родителей, который достиг определенного положительного результата: подростки начали выдавать оружие, от них было получено обещание выйти из дома. Когда они перестали выходить на связь и отключили телефон, было принято решение о проникновении в дом.

Из проведенных по делу экспертиз и следственных действий следует, что смерть несовершеннолетних наступила до момента начала операции по проникновению в дом. При этом сотрудниками СОБР оружие, за исключением специальных средств в виде свето-шумовой гранаты, не применялось. Оба подростка скончались в результате самостоятельных выстрелов в упор из гладкоствольного охотничьего ружья, снаряженного патронами с дробовым зарядом.

В настоящее время работа по установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.