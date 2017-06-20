Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы

19:05, 20 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июня, состоялось заседание политсовета псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором были согласованы кандидаты от партии на предстоящие в сентябре выборы.

По итогам заседания секретарь регионального отделения партии Александр Котов рассказал Псковскому агентству информации: «Мы утвердили решения местных политических советов о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления, на должности глав муниципальных образований и на довыборы в Псковское областное Собрание по одномандатному округу №8 в городе Великие Луки. Кроме этого, мы согласовали программы местных отделений партии, с которыми они пойдут на свои муниципальные выборы, назначили уполномоченных представителей и решили ряд организационных вопросов, которые необходимы для дальнейшего проведения избирательной кампании».

Он подчеркнул, что при этом в первую очередь учитывались результаты прошедших в мае праймериз: «При согласовании кандидатур, выдвинутых местными отделениями, мы, естественно, обращали внимание прежде всего на результаты предварительного внутрипартийного голосования, о чём мы заранее и говорили. Для нас это основное: мы следили за тем, чтобы решения местных политсоветов были приняты в соответствии с этими результатами. Собственно, так всё и есть за исключением небольших каких-то передвижек, которые связаны с личным желанием победителей предварительного голосования».

Александр Котов также сообщил, что 21 июня в Великих Луках, а на следующей неделе в Пскове для победителей предварительного голосования из южной и северной частей региона соответственно пройдут партийные семинары. «Мы будем настраивать на проведение активной избирательной компании, расскажем о том, какие подходы будут у партии, постараемся ответить на все вопросы наших кандидатов, тем более что достаточно большое количество из них будут участвовать в избирательной кампании впервые», — сказал секретарь областного отделения «Единой России».