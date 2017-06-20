Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
Сегодня, 20 июня, состоялось заседание политсовета псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором были согласованы кандидаты от партии на предстоящие в сентябре выборы.
По итогам заседания секретарь регионального отделения партии Александр Котов рассказал Псковскому агентству информации: «Мы утвердили решения местных политических советов о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления, на должности глав муниципальных образований и на довыборы в Псковское областное Собрание по одномандатному округу №8 в городе Великие Луки. Кроме этого, мы согласовали программы местных отделений партии, с которыми они пойдут на свои муниципальные выборы, назначили уполномоченных представителей и решили ряд организационных вопросов, которые необходимы для дальнейшего проведения избирательной кампании».
Он подчеркнул, что при этом в первую очередь учитывались результаты прошедших в мае праймериз: «При согласовании кандидатур, выдвинутых местными отделениями, мы, естественно, обращали внимание прежде всего на результаты предварительного внутрипартийного голосования, о чём мы заранее и говорили. Для нас это основное: мы следили за тем, чтобы решения местных политсоветов были приняты в соответствии с этими результатами. Собственно, так всё и есть за исключением небольших каких-то передвижек, которые связаны с личным желанием победителей предварительного голосования».
Александр Котов также сообщил, что 21 июня в Великих Луках, а на следующей неделе в Пскове для победителей предварительного голосования из южной и северной частей региона соответственно пройдут партийные семинары. «Мы будем настраивать на проведение активной избирательной компании, расскажем о том, какие подходы будут у партии, постараемся ответить на все вопросы наших кандидатов, тем более что достаточно большое количество из них будут участвовать в избирательной кампании впервые», — сказал секретарь областного отделения «Единой России».