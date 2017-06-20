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В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной

В Псковской области арестован 30-летний местный житель, которому предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце 2016 года обвиняемый в социальной сети под женским ником познакомился с малолетней девочкой и назначил ей встречу в городском парке. Когда потерпевшая пришла на встречу, он силой затащил ее в подвал одного из ближайших домов, где нарушил половую неприкосновенность подростка, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

О случившемся девочка рассказала членам семьи только в июне 2017 года, когда обвиняемый стал преследовать не только потерпевшую, но и ее сестру, угрожая распространением видеозаписи.

Благодаря родственникам девочек, которые самостоятельно проследили за мужчиной и передали эту информацию в правоохранительные органы, предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками вневедомственной охраны отдела Росгвардии.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе. 

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