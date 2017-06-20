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Общество

О неблагоприятном природном явлении предупреждают жителей Псковской области

20 июня в Псковской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра, которое сохранится в течение ночи. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации псковичам рекомендуют срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

 

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