Трехмесячный ребенок пострадал в ДТП на Инженерной в Пскове

19:47, 20 июня 2017, ПАИ

Трехмесячный ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло 19 июня в Пскове на улице Инженерной, 18. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

22-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на стоящую машину «Шкода Фабия», за рулем которой находилась 28-летняя. Водитель был трезв.

Кроме того, вчера в Великолукском районе на 13-м км дороги Великие Луки – Усвяты 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.